「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）広島は土壇場に執念を見せて引き分けに持ち込んだ。４−５の九回無死。持丸が守護神・山崎から中堅右へプロ１号となる同点ソロを放つと、延長十回からは中崎、高、森浦が無失点でつないだ。新井監督は試合後、「いやいや、本当に。本当によく追いついたと思います。勝ちに等しいとまでは言えないけど、本当によく頑張って追いついたと思う。ビジターで（相手に）当たってい