女優の前田愛（42）が5日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。前田は「#USJ」とつづり、ピカチュウの被り物をかぶって笑顔の写真を投稿。「ピカチュウの耳動く！」と感動を伝えた。前田は歌舞伎俳優の中村勘九郎と09年に結婚。11年2月に長男の勘太郎、13年5月に次男・長三郎が誕生した。