大西洋の青い海に浮かぶ1隻の大型船。ネズミなどに由来する「ハンタウイルス感染症」が確認されたクルーズ船です。これまでに乗客3人の死亡が発表されているこの船に、日本人1人が乗っていることが新たに分かりました。クルーズ船の運航会社によりますと、ハンタウイルス感染症が確認されたのは、大西洋を航行していたオランダ船籍のクルーズ船。乗客約150人を乗せアルゼンチンを出港。南極などを経由し、西アフリカ沖へ向かう途中