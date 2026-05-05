2026年5月3日、仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）の中国語版サイトは、中東情勢によるプラスチック価格の高騰が中国の玩具業界を直撃し、大手の倒産や大規模な抗議活動を招いていると報じた。記事は、ホルムズ海峡の封鎖が世界的な原油価格を大幅に押し上げ、その影響で中国の玩具工場におけるプラスチック原材料のコストが急増していると紹介。精巧な人形の製造に用いられるABS樹脂の価格が1トン当たり900