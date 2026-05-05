今季35試合目で本塁打以外の長打が誕生【MLB】Wソックス 6ー0 エンゼルス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。6回の第4打席で右翼線を破る二塁打を放った。村上らしい本塁打ではなかったが、米メディアが一斉速報する“異例の事態”となった。2点リードの4回1死一塁、ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）の直球を捉え