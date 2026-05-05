こどもの日ならではの話題です。 【写真を見る】ドイツの大型トラクターも！約50台の”はたらく車” が大集合！こどもの日恒例の大人気イベントで子どもたちが大興奮！（山形市） 山形市のこどもの日と言えばこのイベントを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。今年も山形市の目抜き通りにはたらく車が大集合しました。 佐藤友美アナウンサー「きょうは天気にも恵まれ、ほっとなる通りが歩行者天国と