日本を出て海外に出る。あこがれや野心を胸に、みんながそれぞれの未来像を思い描きながら、その一歩を踏み出す。だが、海外生活全てが順調に行くことはあまりない。その多くが、どこかで必ず壁にぶつかる。神村学園時代から将来を嘱望されたFW福田師王もそうだった。ボルシアMGのU-19からU-23まではスムーズだったし、そこで結果を残してトップチームにも呼ばれるようになった。ブンデスリーガデビューも果たした。だが、そこ