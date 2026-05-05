けさ、栃木県足利市でトラックが自動車整備会社に突っ込む事故があり、運転していた男性が意識不明の重体です。こちらは、足利市の自動車整備会社に設置された防犯カメラの映像です。突然、道路から飛び出してきたトラックが建物に衝突しています。きょう午前8時すぎ、足利市鹿島町で県道沿いの自動車整備会社に運送用のトラックが突っ込みました。会社は当時、営業しておらず、けが人はいなかったということですが、トラックを運