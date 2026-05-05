「オリックス６−１ロッテ」（５日、京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督が試合前、グラウンド付近で「ニジイロクワガタ」を発見するパプニングがあった。「珍しそうなクワガタが歩いてたんで何かと思った」とのこと。なぜ、そこにいたのかは不明だが、そもそもニジイロクワガタは幸運を呼ぶ有り難い昆虫だとか。くしくもこの日はこどもの日。指揮官にとってもうれしい一日になった！？