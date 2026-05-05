ゴールデン・ウイークも残すところあとわずか。5日の石川県内は青空が広がる一日でした。「こどもの日」ということで、鯉のぼりよりもさらに高いところから石川県内各地をのぞいてみました。石川県小松市の山あいにある十二ヶ滝。滝の流れとともに晴天を優雅に泳ぐこいのぼり。4日の大荒れから一転。5日の石川県内は青空が広がり、絶好のお出かけ日和となりました。 家族連れは：「どこかにいけるかとワクワクし