ヤクルトの吉村貢司郎投手（２８）が５日の巨人戦（東京ドーム）に先発。８回１００球を投げ２安打３失点と力投するも、チームは２―３で惜敗し４敗目を喫した。「僕の技術不足だと思います」と肩を落とした。吉村が許したヒットはわずか２本。しかし四球が響いた。０―０で迎えた４回、先頭・松本、ダルベックに四球を与え一死一、二塁。後続・大城に初球１４９キロの直球を捉えられ、痛恨の３ランを被弾した。その後は５、