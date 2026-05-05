お笑いコンビ「バナナマン」と「サンドウィッチマン」がレギュラー出演するＴＢＳ系「バナナサンド」（火曜・午後８時、５日は午後６時半）が５日に放送され、４月２８日に所属事務所の公式サイトで当面、休養することを発表した「バナナマン」の日村勇紀は、収録済みの同番組に予定通り出演した。オープニングでテロップなどもなく、通常通り、小学生風の衣装でゲームを行っていた。「バナナサンド」についてＴＢＳは、日村