岡山県教育委員会岡山・北区内山下 岡山県教育委員会は、2026年3月に特別支援学校の高等部を卒業した生徒の就職状況などについてまとめました。 県教委によりますと卒業者は314人。そのうち就職を希望したのは106人で、全員が一般企業または就労継続支援A型事業所に就職し、希望者の就職率は100％でした（一般：86人／A型：20人）。 また、B型事業所や就労移行支援事業所といった「福祉施設等」には199人が進みました