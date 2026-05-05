ドル円、一気に１５７．８４レベルまで急上昇＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は157.30付近を上抜けると一気に157.84レベルまで急上昇した。クロス円も一斉に円売りに走り、ユーロ円は184.25近辺、ポンド円は213.67近辺まで買われた。直近高値を上抜けて、ストップ注文を誘発したもようだ。 しかし、政府・日銀による介入への警戒感も強く、足元では上げ幅を急速に縮小してきている。 USD/JPY157.43EUR