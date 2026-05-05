東京時間17:55現在 香港ハンセン指数 25898.61（-197.27-0.76%） 中国上海総合指数 4112.16（休場） 台湾加権指数 40769.29（+64.15+0.16%） 韓国総合株価指数 6936.99（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8680.45（-16.65-0.19%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76968.13（-301.27-0.39%） ５日のアジア株は総じて下落。中東情勢の悪化が懸念され、全般的に売り優勢となった。中国本土市場は労働