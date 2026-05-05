ユーロ圏１０年債利回り格差仏６６、伊８２ｂと前日並み水準 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%） ドイツ3.067 フランス3.726（+66） イタリア3.887（+82） スペイン3.531（+46） オランダ3.195（+13） ギリシャ3.836（+77） ポルトガル3.474（+41） ベルギー3.646（+58） オーストリア3.343（+28） アイルランド3.2