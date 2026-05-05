ドル円１５７円台で乱高下、ショートカバーと介入警戒感が交錯＝ロンドン為替 ドル円は日本時間午後6時過ぎに157.30-40レベルを上抜けると、一気に157.84レベルまで急伸。その後157.30台まで急反落も、157.60台まで再び上昇。一方、足元では157.10台まで急落する場面もあり、売買が激しく交錯している。 市場では157円台で介入が入ると想定した短期筋のショートポジションにストップ注文が発動された