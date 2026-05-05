【新華社フフホト5月5日】中国内モンゴル自治区アルシャー盟のトングリ砂漠で2〜4日、砂漠を徒歩で踏破する「第15回ビジネススクール砂漠チャレンジ」が実施された。全国100以上の教育機関から約4千人が出場し、過酷な環境の中、仲間と助け合いながら最高賞を目指して歩を進めた。（記者/李雲平）