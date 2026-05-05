ギタリストの押尾コータロー（58）が5日、自身のインスタグラムを更新。歌手・野口五郎（70）のライブに行ったと報告した。野口は1日から5日まで開催のデビュー56周年のスペシャル・ライブを訪れたとし、野口と、野口に目元がそっくりな長女でピアニスト・文音との3ショットを投稿。「五郎さんの歌声、ギター文音さんのピアノ。バンドも最高でした！」とつづった。フォロワーからも「押尾さん、文音さん(五郎さんの長女)、