時津風一門の連合稽古に一門外から参加した安青錦＝両国国技館の相撲教習所大相撲夏場所（10日初日・両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が5日、東京・両国国技館内の相撲教習所で行われ、一門外から参加したかど番の大関安青錦は幕内若元春らに5勝3敗と不安を残す内容だった。先場所中に左足小指を骨折。「万全ではないけど、少しずつ良くなっている」と前向きに話したものの、稽古中に左足を気にするそぶりも見せた。