俳優の勝矢（50）が5日、自身のインスタグラムを更新。元宝塚トップスターの女優妻との夫婦ショットを披露した。「お嫁ちゃんの舞台観に行ってきました」と記し、妻で宝塚歌劇団の元宙組トップスターで女優の真風涼帆との楽屋前でのツーショットを公開した。「EXシアターの柿落としハイテクなセットに綺麗な劇場ルパンの時に俺の部下だった大地が諭里華の部下とは感慨深い」としみじみ。「諭里華も若くエネルギッシュ