◆■RS5連勝でCSへ「本当にしんどいシーズンではありましたけど、良い形でCSに入れる」 5月4日、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」進出記者会見が行われ、千葉ジェッツを代表して出席した金近廉が取材に応じた。 今シーズン、好不調の激しい波があった千葉J。レギュラーシーズン開幕からBリーグ記録となる開幕10連勝を達成。しかし1月にインサイドの大黒柱である