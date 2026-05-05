[5.4 プレミアリーグ第35節 エバートン 3-3 マンチェスター・C]マンチェスター・シティは4日、プレミアリーグ第35節でエバートンに3-3で引き分け、優勝争いから一歩後退した。一時は1-3のビハインドに追い込まれながら、後半アディショナルタイム7分にFWジェレミ・ドクの劇的同点弾で勝ち点1をもぎ取ったものの、求めていた結果ではなかった。マンチェスター・Cは試合前の時点で、勝ち点6差で追う首位のアーセナルより2試合消