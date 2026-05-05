【写真】目黒蓮の撮影現場を訪問した深澤辰哉／福田雄一が公開した目黒蓮の舞台裏ショット／目黒蓮＆高橋文哉の“電波ジャック”もチェックしていた福田雄一 Snow Manの目黒蓮がInstagramのストーリーズを更新し、深澤辰哉の誕生日を祝福。映画『SAKAMOTO DAYS』の撮影現場での裏話も明かした。 ■目黒蓮が深澤辰哉の誕生日を祝福 目黒はSnow Manの公式Instagramの祝福投稿を引用し、「おめでとう！」とメッセ&#