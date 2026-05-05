この記事をまとめると ■リヤフェンダーのダクトは室内の空気を逃がし圧力を調整する重要な役割を担う ■見えない場所にもある機能パーツをあえて露出させるのがランクル70のデザイン思想だ ■新設のフロントフェンダー部はアドブルー注入口で使い勝手と実用性を向上させた 無骨な見た目は飾りじゃない 2023年に復刻されたランドクルーザー70は、現在オーダーすることさえ困難であり、一見の客では購入できないといわれるほど圧