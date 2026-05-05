ドジャースの大谷翔平選手が、メジャー史上初“野手”と“投手”の両部門で月間MVPに輝きました。エンゼルスとドジャースの2チームで過去6度“野手”として月間MVPに選出されたことのある大谷選手。今季は打率.240、6本塁打、14打点と調子が上がりきらず、直近では自己ワーストの24打席無安打と苦しんでいます。それでも、投手としては、規定投球回に届かずも、5登板で2勝1敗、防御率0.60。自身初めて“投手”の月間MVPに輝きまし