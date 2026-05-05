ゴールデンウィークも終盤、鉄道は5月5日のきょうがUターンのピークとなりました。 5日朝のJR新大阪駅は、スーツケースや土産袋を持った人たちの姿が目立ちました。 帰省や旅先から帰る人たちの新幹線の利用は、5日がピークで、東海道・山陽新幹線の「のぞみ」は6日まで自由席を設けず、すべて指定席で運行しています。 駅のホームでは別れを惜しむ姿も… 「（Qど