「那覇ハーリー」の目玉「本バーリー」での競漕＝5日午後、那覇市の那覇港新港ふ頭冲那覇市で5日、豊漁や航海の安全を祈願する伝統行事「那覇ハーリー」の目玉「本バーリー」が行われた。大雨の中、竜の飾りをあしらった「爬竜船」に乗った市内3地区のチームが、鐘の音とかけ声に息を合わせ、力強く水しぶきを上げて競漕。拍手を浴びた。沖縄は4日に梅雨入りしたばかり。長さ約14.5メートルの船3隻に、伝統衣装姿のこぎ手や旗