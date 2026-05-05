「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）広島は土壇場に執念を見せて引き分けに持ち込んだ。４−５の九回無死。持丸が守護神・山崎から中堅右へプロ初本塁打を放って同点に追い付いた。終盤までは苦しい試合展開だった。０−０の二回、相手の失策や矢野の左前適時打で２点を先制したものの、四回にミスからひっくり返された。１死後、宮崎の左翼線への打球を、秋山が落球する失策。１死二塁とピンチを招いた。さ