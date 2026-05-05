気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。中国国内で社会問題の一つとなっている、若者らによる“寝そべり”族についてです。山崎夕貴キャスター：確かに皆さん色々なところで寝そべっていますが、これは何をしているんですか？安宅晃樹キャスター：何をしているのかというと「何もしていない」、もっと詳しく言うと「必要以上に無理をしない」ということを表現しているんです。こういった若者の行為を巡って