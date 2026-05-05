5月3日、歌手の工藤静香が、自身のInstagramで新アルバムのリリースを発表した。アルバムのジャケット写真では “へそ出し” 姿を披露し、注目を集めている。工藤は6月24日にアルバム『Dynamic』を発売することを報告。《おかげさまで、一曲一曲がそれぞれに輝きを放つ、粒ぞろいの作品に仕上がりました》とつづり、アルバムへの自信をのぞかせた。投稿にはジャケ写の撮影ショットが添えられていたが、Instagramのコメント欄