5月3日、9月公開予定の映画『しびれ』のX公式アカウントが更新され、作中のスチール写真が公開された。主人公の母親役を演じる女優・宮沢りえの近影に、SNS上で衝撃が走っている。同作は、冬の新潟を舞台に、孤独な少年・大地（北村匠海）が、大きな愛を知るまでの20年間を描いた物語。大地は、幼少期の父の暴力によるショックで言葉を発さないようになる。宮沢演じる母親・亜樹は、大地との暮らしのため夜の仕事で生計を立