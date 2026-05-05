◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）＝５月５日、美浦トレセンエコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は全休日明けの５日、坂路を２本駆け上がって調整。寺河助手は「いつものレース前のように、レースが近づいてきてピリッとしてきました」と臨戦態勢に入りつつあるようだ。２歳時はサウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３で重賞初制覇を飾り、朝日杯ＦＳ・Ｇ１は０秒３