◆第６５回駿蹄賞・ＳＰ１（５月５日、名古屋競馬場・ダート２０００メートル、稍重）東海３冠レースの初戦に１１頭（名古屋１０、笠松１頭）が出走して行われた。細川智史騎手とコンビを組み、単勝１・２倍で断然人気のアストラビアンコ（牡３歳、名古屋・角田輝也厩舎、父バゴ）は好スタートから逃げの手に出た。ところが、道中では一度、馬群に下がってしまう。直線では盛り返してきたが１馬身半差の２着入るのが精いっぱいだ