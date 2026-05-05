◆パ・リーグ楽天３―２日本ハム（５日・楽天モバイル最強）楽天は逆転勝ちし、３連勝を飾った。一発攻勢でひっくり返した。２点を追う５回に平良が２試合連発となるソロで反撃開始。１点を追う７回には無死一塁で浅村が逆方向の右翼へ２ラン。４号アーチで逆転に成功した。楽天・三木肇監督は「もちろん浅村のところがクローズアップされるとは思うし、彼のホームランは本当に素晴らしい、試合を決めた一打だったと思うけ