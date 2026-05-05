敵地エンゼルス戦で14号米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。メジャートップに並ぶ14号2ランなど4打数3安打2打点の活躍で、チームの6-0勝利に貢献した。現地ではこの日、大人気映画の特別な一日。MLB公式によって、村上も“変身”した。2-0の4回1死一塁。村上は、エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振した。