「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８３）の妻で、タレントの加藤綾菜（３８）が実家に帰省したことを明かし、家族の写真を披露した。５日までにインスタグラムで「出張で広島へ少し実家に寄りました！」と報告。「両親とおばあちゃとランチ（３枚目はお父さん）」と若々しい父の姿をアップした。「元気そうな祖母を見れて嬉しかった母の日に早めに母さんにプレゼントも渡せたから良かったやっぱり故郷はいいねぇ〜。ホッと