鹿島は６日に行われる「茨城ダービー」の第１５節水戸戦（メルカリスタジアム）で「スタグルニューヒーロー総選挙」を開催する。＊＊＊Ｊリーグ屈指の“グルメの聖地”として知られるメルカリスタジアムだが、今回の総選挙では圧倒的人気を誇る「ハム焼（五浦ハム）」「もつ煮（各店舗）」「ハラミメシ（居酒屋ドリーム）」の３つを殿堂入りとして選択肢から除外。スタジアムグルメの次世代エースを決定する。当日は