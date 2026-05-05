◆パ・リーグ楽天３―２日本ハム（５日・楽天モバイル最強）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、５回にリードを広げる右越え７号ソロ。フルカウントからの一発を「当てにいかず、三振怖がらずにいけたのがよかった」と振り返った。こどもの日は、２２年に自身初の１試合２発＆２打席連発をマークするなど、通算１１打数４安打、打率３割６分４厘、３本塁打。こどもの日の好成績を聞かれ「そうなんですよ。それはちょっと思ってて