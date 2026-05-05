女優で、「箏」と「書道」を融合させたパフォーマーとしても活動する川越にこが3日、自身のインスタグラムを更新し、地元・八丈島や奄美大島から届いたという素材を使った超本格的な料理を披露した。 【写真】これはデカい！両手でにぎる川越にこ 「新鮮な海の幸が届きました♡」とコメントし、アカサバ、オナガダイを持つ画像を掲載。発泡スチロールのケースの蓋に乗せた2匹は小柄な川越の肩