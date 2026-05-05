【専門家の目｜太田宏介】郄橋仁胡のピンポイントアシストに脚光オランダ2部アルメレ・シティFCは現地時間4月29日、プレーオフ1回戦でFCデン・ボスと対戦し、3-2の勝利を収めた。この試合で先発出場したアルメレ・シティDF郄橋仁胡は絶妙なロングパスから得点を演出。元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇シーズンを5位で終えたアルメレ・シティは第