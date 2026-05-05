『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「花火工場で爆発事故…26人死亡習国家主席が原因究明指示」についてお伝えします。◇◇◇地上から立ちのぼる灰色の煙。もくもくと空に広がっていく様子もうかがえます。4日、中国南部の湖南省瀏陽市で花火工場の爆発事故が起きました。現地メディアによりますと、この事故で26人が死亡、61人がケガをしているということです。瀏陽市は世界屈指の花火の生産地として知られて