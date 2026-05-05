『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「何が…墓石58基が倒される器物損壊事件として捜査」についてお伝えします。◇◇◇北海道月形町の町営墓地の一角で、いくつもの墓石が横倒しになっていました。4日午前8時ごろ、墓地の管理人が見つけ、町役場を通して警察に通報しました。警察によりますと、倒れた墓石は58基。うち12基は土台ごと倒れているということです。盗難の被害は確認されていません。墓石は、管理