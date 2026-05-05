ネズミなどげっ歯類のふんや尿への接触で感染する。発熱や頭痛、呼吸器疾患などを引き起こし、重症化すると死亡することがある。ＷＨＯの担当者は「人から人への感染はまれで、現時点でパニックに陥ったり、渡航制限したりする必要はない」と説明している。