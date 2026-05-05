「第５５回若葉賞」（５日、宮島）１２Ｒの優勝戦は１号艇の山口剛（４３）＝広島・９１期・Ａ１＝がコンマ１１のＳでイン速攻。昨年１１月のＳＧ・チャレンジカップ（福岡）以来となる今年初Ｖ。通算ではＳＧ戦２回、Ｇ１戦１２回を含め５８回目のＶを飾った。地元の広島勢が大多数を占める恒例のゴールデンウイーク戦。支部長としての役目を果たしつつ、水面でも大暴れ。１着８回、２着２回の成績で若葉賞連覇を果たした。