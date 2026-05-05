◇セ・リーグ巨人3―2ヤクルト（2026年5月5日東京ドーム）巨人・大勢投手が帰ってきた8回のマウンドで躍動した。先頭・古賀をフォークで空振り三振。続く内山を二ゴロ。最後は武岡から空振り三振を奪うと再び吠えた。前日4日には思わぬ形で喝を入れられた。「昨日（4日）おじいちゃんから電話かかってきて“最近お前に一番足りてないのは気合や”と言われたんで、気合だけ入れて向かっていきました」。コンディション