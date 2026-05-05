お笑いコンビ・テンダラーの浜本広晃さんが自身のYoutubeチャンネルを更新。カーショップ「ウィード」を訪問し、ハイラックスサーフやジムニーを前に、その「車愛」でテンションが上がる様子を見せました。 【写真を見る】【 テンダラー・浜本広晃 】発売当時を再現したハイラックスサーフに興奮「やっぱりデザイン、素晴らしいですよね」浜本さんはショップを訪れるなり、「やっぱりウィードさんといえば、ランクルもそ