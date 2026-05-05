測量に使う卓袱台が「ベンチマーク」の語源に東京都心をウォーキングすると、突然足元に「不」に似たナゾの石標を見つけることがあります。ただし、よほど注意して歩かなければ、お目にかかれません。このため「踏むとその日は幸運」と、一種の「パワー・ストーン」として一部ではありがたがられているようです。【実は足もとに】明治時代からずっとある「不」印の数々（写真）さらに「不」の形が、UFOの底面から地面に怪光線