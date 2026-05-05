赤ちゃんみたいなグレート・ピレニーズの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で31万2000回再生を突破し、「態度とデカさのギャップw」「可愛すぎます」「すっごい幸せな光景」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：レゴで遊ぶ3歳の女の子→隣で爆睡していた超大型犬が、寝ぼけて…ギャップがありすぎる『赤ちゃんな光景』】 寄り添う甘えん坊な時間 Instagramア