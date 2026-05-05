名古屋市南区のガソリンスタンドの事務所から出火したと通報がありました。 【写真を見る】【速報】ガソリンスタンド事務所から出火 警備員から消防に通報 けが人なし 南区 消防などによりますときょう午後6時ごろ、南区南野にあるガソリンスタンドで「事務所内から出火した」と警備員から消防に通報がありました。 消防車など22台がかけつけましたが、すでに消火されていて、けが人はいないということです。 当時、ガソリンス